В Гидрометцентре Татарстана рассказали, почему не стоит ждать 30-градусной жары

При этом периодически будут идти дожди и грозы с сильным ветром. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение последних дней в республике отмечается неустойчивая погода, которая формировалась под влиянием активных атмосферных фронтов. Дожди, грозы с сильным ветром, а еще и плотные облака не давали воздуху хорошо прогреться - среднесуточные температуры воздуха оказались на 2-3 градуса ниже нормы, объяснили в Гидрометцентре Татарстана.

Там также отметили, что в пятницу, 24 июня, улучшения погоды ожидать не стоит. Из-за влияния на нее волнового фронта на юге республики снова прогнозируются дожди и грозы с кратковременным усилением ветра до 18 м/с. На остальной же части региона существенных осадков не ожидается. Но даже с учетом этого 30-граудсной жары ждать не приходиться. Днем температура воздуха будет в пределах от +20 до +25.

А в субботу и воскресенье – 25 и 26 июня, Татарстан окажется на периферии северного антициклона. В связи с этим особых осадков не предвидится. Станет немного теплее – днем максимум +26 градусов.

В начале же следующей недели, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, северные воздушные потоки принесут в регион похолодание – днем в понедельник температура в своих максимальных значениях опустится до +24, а во вторник – до +22 градусов. Также местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

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