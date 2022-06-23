В Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса пройдет велозаезд «Наперегонки со счастьем» для особенных детей

В эту пятницу, 24 июня, в Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса пройдет уже шестой по счету велозаезд для особенных детей «Наперегонки со счастьем».

- Каждый участник получит стартовый пакет, диплом участника и медаль, так же всех ждут сюрпризы, развлекательная программа с аниматорами и угощения, - сообщают организаторы велозаезда.

Чтобы приять в нем участие нужно заполнить заявку.

Итак, на месте начало регистрации запланировано на 9.00, а старт первому заезду будет дан в 10.00.

Для тех, у кого нет специального велосипеда, могут взять его в прокат у организаторов в порядке живой очереди. И, да, без защитного шлема дети к заезду допускаться не будут.