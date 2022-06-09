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Общество9 июня 2022 11:32

Власти Татарстана попросили граждан не расслабляться после приостановки масочного режима

Людям из группы риска по-прежнему рекомендовано носить средства индивидуальной защиты
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Отменить эту антиковидную меру с юридической точки зрения может только главный санитарный врач России.

Отменить эту антиковидную меру с юридической точки зрения может только главный санитарный врач России.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Тот факт, что в Татарстане приостановили действие масочного режима, не должен заставлять местных жителей расслабляться. Ведь новые случаи заражения COVID-19 в регионе продолжают выявляться десятками ежедневно. А потому гражданам следует продолжать следить за здоровьям, а людям из группы риска - носить средства индивидуальной защиты, заявила в ходе брифинга руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Она также объяснила, почему масочный режим в Татарстане приостановлен, а не отменен. Дело в том, что отменить его с юридической точки зрения может только главный санитарный врач России.

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