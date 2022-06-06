Правительство Татарстана подписало постановление об отмене масочного режима

Масочный режим в регионе действовал с 18 апреля 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 6 июня, после того, как глава Татарстана Рустам Минниханов поручил отменить масочный режим, правительство республики подготовило и опубликовало соответствующее постановление. Его подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции на территории региона приостанавливается действие масочного режима. Ношение индивидуальных средств защиты с этого дня носит лишь рекомендательный характер для граждан старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, и то при посещении мест с массовым пребыванием людей.

Напомним, коллективный иммунитет населения к коронавирусу в Татарстане сейчас составляет всего 27,6%. Тем не менее, было принято отменить обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и транспорте, а также в магазинах. Масочный режим действовал на территории республики в течение последних двух лет - с 18 апреля 2020 года.

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