Казанский Кремль отреагировал на идею введения в Татарстане «тихого часа»

Такие изменения в законе имеют место быть, если у граждан есть соответствующий запрос, говорят власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова прокомментировала предложение о введении в республике «тихого часа». По ее словам, эта идея имеет место быть, если у местных жителей есть соответствующий запрос. Задача парламентариев — отражать интересы населения, отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Госсовет и исполкомы республики получают просьбы о введении на территории региона «тихого часа» с 13:00 до 15:00. Если соответствующее дополнение будет принято в республиканский закон о соблюдении покоя граждан, то пользоваться той же дрелью или громко слушать музыку в течение двух часов днем будет уже нельзя.

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