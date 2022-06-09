На ремонт объектов Казанского Кремля решено потратить 174 миллиона рублей

Все работы должны быть завершены до 1 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что на ремонт и реставрацию объектов музея-заповедника «Казанский Кремль» будет направлено еще 174,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы должны быть проведены в Благовещенском кафедральном соборе, Губернском дворце и Юнкерском училище. Кроме того, подрядчику предстоит отремонтировать наружные сети на территории Кремля, благоустроить территорию ансамбля и провести противоаварийные работы на Спасской башне. Все объекты должны быть сданы до 1 декабря.

Напомним, ранее на ремонт присутственных мест Казанского Кремля было выделено 400 миллионов рублей. Осенью 2021 года на их реставрацию направлялось 826 миллионов рублей.

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