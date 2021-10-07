Реставрация присутственных мест на территории Казанского Кремля обойдется в 826 миллионов рублей

Проект будет финансироваться из внебюджетных средств Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В столице Татарстана за 826 миллионов рублей отреставрируют присутственные места в Казанском Кремле. Проект будет финансироваться из внебюджетных средств. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, в отреставрированном здании разместят блок административных помещений, конференц-зал и экспозиционные залы, магазин сувенирных товаров. Для каждого блока предусмотрят отдельный вход.

Подрядчику предстоит воссоздать исторически подлинный вид здания с обеспечением безопасности для посетителей. В документах значатся в том числе усиление сводов и арок, оконных и дверных проемов, устранение трещин на фасаде здания. Для реставрации кирпичной кладки карнизов необходимо использовать исторический кирпич и специальный раствор.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября 2021 года. Чтобы поучаствовать в тендере, также нужно предоставить обеспечение в размере 41,3 миллиона рублей. Реставрационные работы необходимо завершить до конца 2021 года.