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Политика7 июня 2022 12:26

Комитет по экономике Госсовета Татарстана одобрил кандидатуру нового главы Минпромторга республики Олега Коробченко

На ближайшей сессии местные парламентарии должны окончательно утвердить его в этой должности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сейчас Коробченко занимает пост министра с пометкой "и.о.". Фото: gossov.tatarstan.ru

Сейчас Коробченко занимает пост министра с пометкой "и.о.". Фото: gossov.tatarstan.ru

В этот вторник, 7 июня, на заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству его члены одобрили кандидатуру нового вице-премьера – главы Минпромторга республики Олега Коробченко.

Теперь дело за другими депутатами регионального парламента, которые должны на ближайшей сессии, как того велит местный закон, окончательно утвердить Коробченко в новой должности. При этом он как пока еще действующий депутат Госсовета Татарстана обязан еще и досрочно сложить свои полномочия, в связи с новым назначением.

Напомним, на данный момент Олег Коробченко назначен, согласно указу главы региона Рустама Минниханова, исполняющим обязанности главы Минпромторга республики. Это произошло, когда его предшественник - Альберт Каримов, получил повышение и стал зам главы Минпромторга России.

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