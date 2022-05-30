Олег Коробченко стал исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана

Коробченко уже представлен новому коллективу. Фото: gossov.tatarstan.ru

Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана - министра промышленности и торговли республики назначен Олег Коробченко. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Олег Коробченко - 45-летний предприниматель из Набережных Челнов, член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, а также член комиссии Госсовета РТ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых местными депутатами. В понедельник, 30 мая, он был представлен новому коллективу.

Отметим, что экс-глава Минпромторга республики Альберт Каримов назначен на должность замминистра промышленности и торговли России.

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