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Происшествия3 июня 2022 5:54

МЧС Татарстана опубликовало видео с места пожара на складе в Набережных Челнах

Возгорание на открытой площадке потушено, а в здании - локализовано
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Кадры были сняты с квадрокоптера.

Кадры были сняты с квадрокоптера.

Фото: скриншот

МЧС Татарстана поделилось видео с места пожара на складе в Набережных Челнах. Кадры были сняты с квадрокоптера. На них видны масштабы ЧП.

Напомним, посреди ночи 3 июня на улице Авторемонтная загорелась резина и пластик, очень скоро огонь перекинулся на здание, находившееся рядом. Пламя распространилось по площади порядка тысячи квадратных метров. На данный момент его удалось ликвидировать на открытой площадке в 800 «квадратов».

Пожар тушат уже более пяти часов. Процесс затрудняет высокая пожарная загрузка объекта, говорят специалисты.

Помимо пожарных на месте работают сотрудники Минэкологии и Роспотребнадзора республики, которые берут пробы воздуха.

О пострадавших не сообщается.

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