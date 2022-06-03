МЧС Татарстана опубликовало видео с места пожара на складе в Набережных Челнах

Кадры были сняты с квадрокоптера. Фото: скриншот

МЧС Татарстана поделилось видео с места пожара на складе в Набережных Челнах. Кадры были сняты с квадрокоптера. На них видны масштабы ЧП.

Напомним, посреди ночи 3 июня на улице Авторемонтная загорелась резина и пластик, очень скоро огонь перекинулся на здание, находившееся рядом. Пламя распространилось по площади порядка тысячи квадратных метров. На данный момент его удалось ликвидировать на открытой площадке в 800 «квадратов».

Пожар тушат уже более пяти часов. Процесс затрудняет высокая пожарная загрузка объекта, говорят специалисты.

Помимо пожарных на месте работают сотрудники Минэкологии и Роспотребнадзора республики, которые берут пробы воздуха.

О пострадавших не сообщается.

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