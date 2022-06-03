Посреди ночи в Набережных Челнах загорелось здание склада на улице Авторемонтная

Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, говорят в МЧС Татарстана. Фото: МЧС Татарстана

Около половины четвертого утра в пятницу, 3 июня, на улице Авторемонтная в Набережных Челнах загорелась резина и пластик. Очень скоро огонь перекинулся на здание склада, которое находилось рядом. На место оперативно прибыли пожарные. По данным на 8:30 возгорание еще не ликвидировано.

- Тушение осложняет высокая пожарная загрузка объекта, - говорят в МЧС Татарстана.

Общая площадь пожара составляет порядка тысячи квадратных метров. Помимо пожарных на месте работают специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии республики, которые проводят замеры воздуха.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram