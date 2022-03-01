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Здоровье1 марта 2022 8:41

COVID-19 в Татарстане выявили еще у 1,7 тысячи взрослых и более 300 детей

Вместе с тем подтвердились шесть новых летальных случаев вируса
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация потребовалась 173 последним заразившимся.

Госпитализация потребовалась 173 последним заразившимся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 1 марта в Татарстане выявлено 117 412 случаев COVID-19, в том числе 2 029 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (1 076 человек), Зеленодольского района (134) и Набережных Челнов (116). Также среди заболевших 307 детей, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что 83 293 ранее инфицированных татарстанца выздоровели, 1 733 - скончались. Очередными жертвами вируса стали трое мужчин в возрасте 81, 59 и 49 лет, а также три женщины в возрасте 82, 75 и 71 лет.

Первый компонент вакцины коронавируса в регионе получили 2 464 337 человек, второй - 1 925 700. Ревакцинацию прошли 247 355 местных жителей.

Напомним, если уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане продолжит снижаться, в марте в республике может быть снят ряд ковидных ограничений.