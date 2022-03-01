В марте Татарстан может отказаться от ряда действующих антиковидных мер

Местных жителей просят не относиться к «омикрону» легкомысленно и продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Если тенденция сохраниться, то в середине или конце марта в республике может быть объявлено завершение эпидемиологического сезона и отменен ряд ковидных ограничений. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она также попросила местных жителей не относиться к «омикрону» легкомысленно и продолжать соблюдать антковидные меры, а том числе, масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, с 21 февраля в Татарстане отменена система QR-кодов, а также возобновлена работа социальных проезд граждан старше 65 лет и объектов розничной торговли смогут работать по ночам.