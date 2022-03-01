Соответствующее поручение чиновникам дал глава региона Алексей Русских. Фото: Ксения Высотина

Правительство Ульяновской области будет следить за ценами на товары первой необходимости и наличием на складах достаточных запасов продуктов и лекарств. Соответствующее поручение чиновникам дал глава региона Алексей Русских.

Губернатор заявил, что ему должны ежедневно докладывать о ситуации на продовольственном рынке предпринимаемых мерах по недопущению резких скачков цен.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что Русских отменил отпуска для руководящего состава Правительства Ульяновской области до особого распоряжения.