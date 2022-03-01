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Общество1 марта 2022 7:09

Правительство Ульяновской области будет следить за ценами на товары первой необходимости

Под их контролем будет и наличие на складах достаточных запасов продуктов и лекарств
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующее поручение чиновникам дал глава региона Алексей Русских.

Соответствующее поручение чиновникам дал глава региона Алексей Русских.

Фото: Ксения Высотина

Правительство Ульяновской области будет следить за ценами на товары первой необходимости и наличием на складах достаточных запасов продуктов и лекарств. Соответствующее поручение чиновникам дал глава региона Алексей Русских.

Губернатор заявил, что ему должны ежедневно докладывать о ситуации на продовольственном рынке предпринимаемых мерах по недопущению резких скачков цен.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что Русских отменил отпуска для руководящего состава Правительства Ульяновской области до особого распоряжения.