Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 6:51

Русских отменил отпуска для руководящего состава Правительства Ульяновской области

По словам губернатора, местные власти будут работать в круглосуточном режиме
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава региона заметил, что будет увольнять всех чиновников, которые не справляются со своими обязанностями.

Глава региона заметил, что будет увольнять всех чиновников, которые не справляются со своими обязанностями.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отменил отпуска для руководящего состава Правительства региона до особого распоряжения. Также он рекомендовал поступить и главам местных районов.

Русских заметил, что будет прощаться со всеми чиновниками, которые не будут справляться со своими обязанностями.

- Сейчас особенно сложный период, поэтому мы переходим в круглосуточный режим работы. Нам важно работать слаженно и без сбоев. От нашей с вами эффективности напрямую зависит благополучие жителей Ульяновской области. Спрашивать буду по всей строгости с каждого, - заявил он в ходе заседания штаба по развитию региона.