Русских отменил отпуска для руководящего состава Правительства Ульяновской области

Глава региона заметил, что будет увольнять всех чиновников, которые не справляются со своими обязанностями. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отменил отпуска для руководящего состава Правительства региона до особого распоряжения. Также он рекомендовал поступить и главам местных районов.

Русских заметил, что будет прощаться со всеми чиновниками, которые не будут справляться со своими обязанностями.

- Сейчас особенно сложный период, поэтому мы переходим в круглосуточный режим работы. Нам важно работать слаженно и без сбоев. От нашей с вами эффективности напрямую зависит благополучие жителей Ульяновской области. Спрашивать буду по всей строгости с каждого, - заявил он в ходе заседания штаба по развитию региона.