За прошедшие сутки с дорог Казани вывезли более восьми тысяч тонн снега

В воскресенье, 27 февраля, для очистки дорог от снега техника будет работать в каждом районе города. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

За прошедшие сутки с дорог и улиц Казани вывезли более 8,2 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии города. В воскресенье, 27 февраля, техника для очистки дорог также будет работать в каждом районе, на улицах: Беломорская, Баумана, Даурская, Ершова, Журналистов, Зинина, Ильича, Комсомольская, Короленко, Космонавтов, Кремлевская, Курская, Лумумбы, Павлюхина, Поперечно-Базарная, Татарстан, Чернышевского, Четаева, Цеткин, Яхина и других.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Казани использовано 117 тонн реагента и 297 тонн песко-соляной смеси. Всего с начала зимнего сезона подрядными организациями применено более 54 тысяч тонн противогололедных материалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор КФУ Юрий Переведенцев заявил, что эта зима стала одной из самых снежных за столетие

По его словам, этому поспособствовали циклоны с Северной Атлантики (подробности)