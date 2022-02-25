Профессор КФУ Юрий Переведенцев заявил, что эта зима стала одной из самых снежных за столетие

По словам ученого, если господство циклонов продолжится, то начало весны будет теплым, а снег быстрее растает. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Зима 2021/2022 вошла в топ-3 самых снежных в этом столетии, сообщает профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. По его словам, этому поспособствовали циклоны и атмосферные фронты с Северной Атлантики.

- В этом году у нас наблюдается повышенная циклоническая активность. Причем мы, как правило, оказываемся на периферии циклонов, а значит, нам меньше неприятностей достается. В центре циклона больше контрастов: дует шквалистый ветер, выпадает больше осадков, – цитирует профессора пресс-центр КФУ.

При этом, как отметил Юрий Переведенцев, если господство циклонов продолжится, то начало весны будет теплым, а снег быстрее растает. Последнее означает бурное половодье.