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Здоровье27 февраля 2022 8:41

С 28 февраля в Татарстане вводится запрет на проведение массовых мероприятий

Причина – коронавирус. Ограничения продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки
Инзиля ШАКИРОВА
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Минздраву также поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев из ДНР и ЛНР.

Минздраву также поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев из ДНР и ЛНР.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 28 февраля, в Татарстане вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Постановление опубликовано на сайте правовой информации республики и подписано премьер-министром Алексеем Песошиным.

Согласно этому документу, в Татарстане запрещены проведения массовых мероприятий с участием жителей республики, «если иное не установлено настоящим постановлением». Ограничения продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки.

В этом же документе Минздраву поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев из ДНР и ЛНР.

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