С 28 февраля в Татарстане вводится запрет на проведение массовых мероприятий

Минздраву также поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев из ДНР и ЛНР.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С понедельника, 28 февраля, в Татарстане вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Постановление опубликовано на сайте правовой информации республики и подписано премьер-министром Алексеем Песошиным.
Согласно этому документу, в Татарстане запрещены проведения массовых мероприятий с участием жителей республики, «если иное не установлено настоящим постановлением». Ограничения продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки.
В этом же документе Минздраву поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев из ДНР и ЛНР.
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