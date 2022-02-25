Татарстан не вышел на плато по новой волне коронавируса, «омикроном» стало тяжелее болеть

Отмечается, что инфицированные стали все меньше подвергаться госпитализации.

Больных коронавирусом стали реже госпитализировать, но у тех, кого туда привозят, болезнь стала протекать в более тяжелой форме, сообщил 25 февраля зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

Как он заверяет, сейчас средние и тяжелые формы болезни стали наблюдаться именно у пациентов с «омикроном», который ранее переносился пациентами легче, чем тот же штамм «дельта». Так, что сейчас лучше поберечься вдвойне, несмотря на отмену QR-кодов в Татарстане.

К тому же по прошествии двух последних недель, которые стали контрольными, показали, что республика так и не вышла на плато по новой волне коронавируса. Так, по сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости им составил 21%, привела данные на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина. При этом, по ее словам, с начала новой волны в регионе штамм «омикрон» был выявлен в 431 случае заражения коронавирусом.

Несмотря на рост темпов заболеваемости в ковидных госпиталях Татарстана, по мнению Жаворонкова, ситуация сейчас остается стабильной и контролируемой.