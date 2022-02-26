В Чувашии для желающих помочь беженцам из ДНР и ЛНР создали специальный чат-бот

При первом подключении предлагается ознакомиться с сервисом и его возможностями. Фото: Александр ГЛУЗ

После того, как на фоне новостей о прибытии в Чувашию поезда с беженцами ДНР и ЛНР стали поступать многочисленные предложения от местных жителей помочь приезжим, в том числе и от пенсионеров-учителей, пожелавших бесплатно преподавать для детей, глава региона Олег Николаев поручил создать для таких инициатив отдельную платформу.

Так в республике появился свой чат-бот в Telegram, который доступен по ссылке. При первом подключении предлагается ознакомиться с сервисом и его возможностями (кнопка «Помощь в работе бота»).

А при нажатии кнопки «Как помочь беженцам» будет доступна информация о способах помощи. Также можно оставить свой номер телефона для разговоров со специалистами сервиса.

В свою очередь кнопка «Я беженец» предназначена для прибывающих в Чувашию жителей ДНР и ЛНР. Нажав ее, они смогут задать вопросы, в том числе, о размещении и проживании на территории республики.

- Чат-бот только начинает свою работу, поэтому пока здесь размещены ответы лишь на самые распространенные вопросы. Но по мере поступления новых вводных, а также вопросов от пользователей сервис будет обязательно пополняться ответами, - отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.