Минтимер Нугманов ушел с поста главы комитета по делам детей и молодежи Казани

Нугманов не проработал на этом посту и года. как уже решил покинуть его. Фото: kzn.ru

Не проработав и года на посту главы комитета по делам детей и молодежи Казани блогер Минтимер Нугманов решил уйти из рядов чиновников.

- Почему ушел? Отсутствие свободного времени, не та работа, которую я ожидал, очень много рамок, не самая высокая зарплата, - написал в своем Инстаграме Нугманов. - Подавая заявку на конкурс, я не знал, что объем работы будет настолько большим и он будет таким разнообразным.

Напомним, что для выбора претендента на пост главы комитета по делам детей и молодежи Казани мэрия объявила конкурс. Поступило 80 заявок, к основному этапу допустили 68 человек, потом после отсева дальше прошли 17 кандидатов, затем оставили только 10, а в финал вышло всего шестеро. Среди них и был выбран Минтимер Нугманов.