Комитет по делам детей и молодежи возглавит блогер Минтимер Нугманов

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Сегодня, 1 июля, из шести претендентов был избран новый руководитель по делам детей и молодёжи Казани. Им стал блогер Минтимер Нугманов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Напомним, что на данный пост с самого начала претендовало 80 человек. В итоге к основному очному этапу отбора допустили 68 кандидатов. Жюри оценивало их по следующим критериям: коммуникация, системность мышления, лидерский потенциал, постановка и делегирование задач. На втором этапе 17 участников рассказали о своих идеях и представили проекты развития молодежной политики города. Третий этап оказался самым активным 10 человек участвовали в деловой игре. В финал прошли всего шесть человек. Они представили свои презентации на контрольной встрече с мэром Казани Ильсуром Метшиным.