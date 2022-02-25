Детское питание и одежда. Что собирают в Чувашии для переселенцев из ЛНР и ЛНР

Прием помощи ведется ежедневно с 8.30 до 17.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии региональный пункт приема гуманитарной помощи для переселенцев из ДНР и ЛНР открыли в ресурсном центре по поддержке добровольчества, расположенного в здании Центра молодежных инициатив Минобразования республики (проспект Максима Горького,5).

- Ресурсный центр координирует действия волонтеров и является площадкой, куда передается гуманитарная помощь, собранная на местах: в образовательных организациях, муниципальных органах и волонтерских центрах республики. Мероприятие реализует основные цели и задачи национального проекта «Образование», - сообщает Минобразования Чувашии.

График работы Центра - ежедневно с 8.30 до 17.00. Так что же принимают в качестве помощи переселенцам ДНР и ЛНР? Так, прежде всего, требуется:

- сухое детское питание;

- детское питание (смеси, каши, пюре, соки);

- пластиковая посуда;

- детские подгузники;

- средства личной гигиены;

- детские канцелярские товары (книги, раскраски, игрушки);

- одежда для взрослых и детей.

В Центре обращают внимание на то, что приносимые продукты питания должны иметь длительный срок хранения, те есть не иметь просрочки.

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