В Казани начали строить многоуровневый паркинг за 741 миллион рублей

Он рассчитан на 186 мест для легковых автомобилей и на 12 мест для микроавтобусов. Фото: Дмитрий БРУШКО

В столице Татарстана на улице Подлужная около здания Нацбиблиотеки республики приступили к возведению многоуровневого паркинга. На его строительство местное правительство выделило порядка 741 миллиона рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок был размещен еще в конце 2021 года. Отметим, что эта парковка будет служебной и предназначена для нужд Кабмина Татарстана.

Согласно техдокументации, паркинг будет иметь четыре этажа и площадь около 11,7 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 186 мест для легковых автомобилей и на 12 мест для микроавтобусов.

Также, там будут организованы служебные помещения и автомойка, а для работников круглосуточной смены оборудуют две комнаты отдыха, раздевалку, душевую, комнату для приема пищи, санузел и помещение для уборочного инвентаря. Завершить строительство паркинга для Кабмина Татарстана планируют к концу 2022 года.