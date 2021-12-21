Строительство паркинга Кабмина Татарстана потребует 741 миллиона рублей

Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У Кабинета министров Татарстана в Казани появится многоуровневый паркинг. На его строительство из бюджета республики выделят порядка 741 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Объект расположится возле здания Национальной библиотеки республики на улице Подлужная. Четырехэтажное строение площадью около 11,7 тысячи квадратных метров будет иметь 186 машино-мест и 12 мест для микроавтобусов. Помимо этого на парковке будут служебные помещения и автомойка. Для работников круглосуточной смены оборудуют две комнаты отдыха, раздевалку и душевую, комнату для приема пищи, санузел, а также помещение для уборочного инвентаря.

Паркинг должен быть возведен до конца 2022 года.