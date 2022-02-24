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Общество24 февраля 2022 13:25

В Казани 100 водителей научат управлять электробусами

На маршруты должны выйти 50 единиц этого вида транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Они смогут сесть за руль нового для города вида общественного транспорта уже после 1 мая.

Они смогут сесть за руль нового для города вида общественного транспорта уже после 1 мая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана испытали новый для города вид общественного транспорта – электробус. В 2021 году только за три месяца, курсируя по троллейбусному маршруту №3 «Ул.Академика Глушко – Речной порт», он перевез более 38 тысяч пассажиров.

- От них мы получили более двух тысяч положительных отзывов, - рассказал мэру города Ильсуру Метшину генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

В связи с этим, по его словам, предприятие готовится вывести на городские маршруты до 50 электробусов. А чтобы было кому ими управлять была утверждена программа по переобучению водителей на категорию «D». Как заверил Айдар Абдулхаков, первые 100 человек получат ее уже к 1 мая.