В Казани начал курсировать первый электробус

С полностью заряженным аккумулятором электробус может проехать 50 км. Фото: kzn.ru

Сегодня, 15 июля, в Казани в свой первый рейс вышел пока единственный в городе электробус. Инновационный экотранспорт будет курсировать в тестовом режиме по маршруту троллейбуса №3 - от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко.

Экотранспорт создан КАМАЗом. Он вмещает 80 пассажиров, для 35 из них предусмотрены посадочные места. С полностью заряженным аккумулятором электробус может проехать 50 километров. Максимальная скорость, которую он может развить - это 75 км/ч. Внутри салона есть цифровая приборная панель, система климат-контроля и видеонаблюдения. Электробус адаптирован под маломобильных людей – уровень пола в нем низкий, установлены пандус и специальная площадка.

Сверхбыстрая зарядная станция для электробусов установлена на конечной остановке «Речной порт». С ее помощью экотранспорт заряжается на 70% за какие-то 10-15 минут. На полную же зарядку уходит всего 24 минуты, ее будут осуществлять в ночное время в троллейбусном депо №2.

В тестовом режиме электробус проработает в Казани 3 месяца. За это время власти города соберут мнения и отзывы местных жителей, а после примут решение о дальнейшем развитии электробусов в столице Татарстана.