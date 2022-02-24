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Происшествия24 февраля 2022 12:20

В результате схода снега с крыши дома погиб житель Димитровграда

Трагедия произошла на улице Куйбышева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне с крыши одного из частных домов по улице Куйбышева в Димитровграде на пенсионера сошел снег. От полученных травм он скончался на месте. Обеспокоенные тем, что мужчина долгое время не выходит на связь, родственники сообщили об этом в экстренные службы, которые после и обнаружили тело.

На место происшествия работают сотрудники следственного управления СКР по Ульяновской области.

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