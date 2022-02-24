В результате схода снега с крыши дома погиб житель Димитровграда

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне с крыши одного из частных домов по улице Куйбышева в Димитровграде на пенсионера сошел снег. От полученных травм он скончался на месте. Обеспокоенные тем, что мужчина долгое время не выходит на связь, родственники сообщили об этом в экстренные службы, которые после и обнаружили тело.

На место происшествия работают сотрудники следственного управления СКР по Ульяновской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бугульме двое детей пострадали, когда на них с крыши сошел снег со льдом

Двухлетняя девочка и семилетний мальчик получили травмы и были госпитализированы (подробности)

В Татарстане мать в последний момент успела спасти сына от груды снега, свалившейся с крыши

Управляющую компанию, которая отвечает за дом, уже предупреждали о том, к чему может привести халатность (подробности)

В Чебоксарах снег с крыши бара сошел на женщину и двух детей

В СУ СКР по Чувашии начали доследственную проверку (подробности)