В результате схода снега с крыши дома погиб житель Димитровграда

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Накануне с крыши одного из частных домов по улице Куйбышева в Димитровграде на пенсионера сошел снег. От полученных травм он скончался на месте. Обеспокоенные тем, что мужчина долгое время не выходит на связь, родственники сообщили об этом в экстренные службы, которые после и обнаружили тело.
На место происшествия работают сотрудники следственного управления СКР по Ульяновской области.
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