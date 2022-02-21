В Чебоксарах снег с крыши бара сошел на женщину и двух детей

По предварительным данным, горожанка получила травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 18 часов в воскресенье, 20 февраля, на жительницу Чебоксар и двух ее детей в возрасте четрех и шести лет упал снег с крыши бара на улице Гастелло. По предварительным данным, женщина получила травму шейного отдела позвоночника.

Следственное управление СКР по Чувашии организовало доследственную проверку по данной инфорации. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за содержание и уборку здания бара. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.