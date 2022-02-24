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Общество24 февраля 2022 5:24

Прокуратура проверит информацию об отравлении угарным газом трех казанцев, в том числе ребенка

Иницдент произошел накануне в доме №7 по улице Курчатова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Будет проверено соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Будет проверено соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении угарным газом двух взрослых и ребенка в квартире на улице Курчатова в Казани. Специалисты дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Напомним, инцидент произошел утром в среду, 23 февраля. Восьмилетний ребенок, которому диагностировали отравление средней степени тяжести, был доставлен в ДРКБ. Взрослые - 25-летняя женщина и 32-летний мужчина - от госпитализации отказались.