Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в среду, 23 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №7 на улице Курчатова в Казани семья отравилась угарным газом. На место оперативно выехали медики и специалисты газовой службы.

Восьмилетний ребенок, которому диагностировали отравление средней степени тяжести, был доставлен в ДРКБ. Взрослые - 25-летняя женщина и 32-летний мужчина - от госпитализации отказались.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.