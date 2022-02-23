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Происшествия23 февраля 2022 9:15

На улице Курчатова в Казани семья отравилась угарным газом

Ребенок госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в среду, 23 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №7 на улице Курчатова в Казани семья отравилась угарным газом. На место оперативно выехали медики и специалисты газовой службы.

Восьмилетний ребенок, которому диагностировали отравление средней степени тяжести, был доставлен в ДРКБ. Взрослые - 25-летняя женщина и 32-летний мужчина - от госпитализации отказались.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.