В Казани на строительство Вознесенского тракта выделят еще 4,4 миллиарда рублей

Строительство должны завершиться к ноябрю 2025 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Татарстана с лета 2021 года строят Вознесенский тракт, который проходит от Проспекта победы до автомобильной дороги М-7 «Волга». На его строительство было выделено 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сейчас на него оттуда направили еще 4,4 миллиарда рублей. Данный тендер был размещен на сайте госзакупок. Заказчиком является Главтатдортранс Татарстана.

Напомним, в строительство Вознесенского тракта входит возведение ряда автомобильных дорог и организация улично-дорожной сети. В итоге новая автомагистраль должна помочь справиться с пробками и принять на себя поток машин, который идёт из 11 жилых комплексов. Строительство должны завершиться к ноябрю 2025 года.