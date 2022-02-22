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Общество22 февраля 2022 14:37

В Казани на строительство Вознесенского тракта выделят еще 4,4 миллиарда рублей

Ранее на это направляли 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета
Алина АЛМАКАЕВА
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Строительство должны завершиться к ноябрю 2025 года.

Строительство должны завершиться к ноябрю 2025 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Татарстана с лета 2021 года строят Вознесенский тракт, который проходит от Проспекта победы до автомобильной дороги М-7 «Волга». На его строительство было выделено 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сейчас на него оттуда направили еще 4,4 миллиарда рублей. Данный тендер был размещен на сайте госзакупок. Заказчиком является Главтатдортранс Татарстана.

Напомним, в строительство Вознесенского тракта входит возведение ряда автомобильных дорог и организация улично-дорожной сети. В итоге новая автомагистраль должна помочь справиться с пробками и принять на себя поток машин, который идёт из 11 жилых комплексов. Строительство должны завершиться к ноябрю 2025 года.