Татарстан получит 1,8 миллиарда рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани

В 2021 на полученные деньги будет возведен участок дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В правительстве России распорядились выделить 3,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорожных сетей в регионах. 1,8 миллиарда из них направят в Татарстан для возведения Вознесенского тракта в Казани. Соответствующее распоряжение подписано председателе правительства Михаилом Мишустиным.

Средства потратят на строительство первого этапа указанной автодороги. Ее протяженность составит 12 километров. По данному участку можно будет выехать на федеральную трассу М7 «Волга» через промышленную зону. В 2021 на полученные деньги будет возведен участок дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Уровень ее технической готовности дойдет до 17%, сообщает пресс-служба правительства России.