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Общество22 февраля 2022 12:21

В Казани откроется «призывной пункт» для детей

Он развернется у здания Национального музея Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Площадка станет частью патриотической программы.

Площадка станет частью патриотической программы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 23 февраля, у задния Национального музея Татарстана развернуться несколько интерактивных площадок, в том числе «призывной пункт» для детей. Они станут частью патриотической программы, организованной там в День защитника Отечества.

Отметим, что праздничное мероприятие будет проходить в музее с 10:00 до 16:00. Его посетители смогут проверить свою меткость с помощью лука и топора, освоить строевую подготовку наполеновской эпох, собрать и разобрать автомат времен Великой Отечественной войны, поучаствовать в военно-исторической игре, сфотографироваться с формой солдата Красной армии а также посмотреть театрализованное мероприятие «Профессия – Родину защищать!» и несколько тематических фильмов.

Какие еще мероприятия ждут жителей Татарстана 23 февраля, читайте в другом нашем материале.