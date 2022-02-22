День защитника Отечества-2022 в Татарстане: программа праздничных мероприятий

Торжественные мероприятия пройдут в Казани, Нижнекамске и Лаишево. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 февраля, россиян ждет выходной в связи с Днем защитника Отечества. Чтобы праздник не был скучным, для жителей Татарстана подготовлено сразу несколько мероприятий, которые начнутся с самого утра и продляться до вечера.

КАЗАНЬ

Так, в 11:00 жителей и гостей Казани ждут на мастер-классе по управлению кайтами, который состоится на береговой линии парка "Манзара" (место сбора - пункт спасателей на пляже Нижнее Заречье). Участники мероприятия не только смогут научаться управлять воздушным змеем, но и увидят, как это делают профессионалы.

В это же время, но на первом этаже ТРК «Тандем» состоит флешмоб военного оркестра казанского полка Росгвардии.

В 12:00 в парке победы начнется семейная эстафета «Папа и сын». Там все желающие смогут попробовать себя в беге на время с пожарным рукавом и перетягивании каната.

С 10:00 до 16:00 в национальном музее Татарстана будет проходить патриотическая праздничная программа. Среди прочего посетители смогут проверить свою меткость с помощью лука и топора, освоить строевую подготовку наполеновской эпох, собрать и разобрать автомат времен Великой Отечественной войны, поучаствовать в военно-исторической игре, сфотографироваться с формой солдата Красной армии а также посмотреть театрализованное мероприятие «Профессия – Родину защищать!» и несколько тематических фильмов.

На улице перед входом в музей весь день будут работать интерактивные точки: призывной пункт, строевая подготовка «Штыком коли, прикладом бей!».

Напомним, в День защитника Отечества все муниципальные парки Казани будут бесплатными.

НИЖНЕКАМСК

Не останутся без мероприятий и жители Нижнекамска. В 10:00 возле монумента Победы состоится праздничный митинг.

ЛАИШЕВО

C 10:00 до 14:00 в лаишевском спецпоселке Семрук будет проходить фестиваль ухи «Белые горы», который начнется с соревнований по зимней рыбалке «Рыбе-Быть!». Для гостей мероприятия организуют семейные игры, ярамарку и концерт.

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