В 2022 году в Казани появится 250 новых автобусов

60% от стоимости транспорта будут субсидированы из федерального бюджета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в 2022 году в Казани появится около 250 новых автобусов. Местные власти уже готовят заявку на обновление подвижного состава в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях субсидирования 60% от стоимости из федерального бюджета и 40% - в лизинг, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Отметим, что в 2021 году в столице Татарстана было обновлено 40 автобусов.

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