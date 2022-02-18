Из-за системы QR-кодов перевозчики Казани в январе недосчитались 150 миллионов рублей

Сейчас пассажиропоток в городе снижен на 30% по сравнению с показателями прошлого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казанские перевозчики заявляют о том, что сейчас пассажиропоток в городе снижен на 30% по сравнению с показателями прошлого года. Причину этого они видят в введении системы QR-кодов и блокировке властями социальных проездных пассажиров старше 60 лет. Однако решение о компенсации убытков принято только за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года, да и те деньги еще не получены.

Перевозчики просят власти Татарстана ввести ежемесячную компенсацию убытков, которые они терпят с 1 января. Соответствующее обращение Ассоциация автотранспортных предприятий республики направила премьер-министру региона Алексею Песошину.

В Ассоциации замечают что выпадающие доходы перевозчиков Казани только за январь составили около 150 миллионов рублей. Вместе с тем, около 10 миллионов рублей было потрачено на премии для экипажей общественного транспорта и обслуживание технических средств связи для проверки QR-кодов

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