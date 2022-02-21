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Общество21 февраля 2022 7:36

Власти Набережных Челнов заявили, что отмена QR-кодов в Татарстане - не повод расслабляться

В городе наблюдается рост числа зараженных COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Показатель заболеваемости вирусом в татарстанском автограде составляет 2 283,9 случая на 100 тысяч человек.

Показатель заболеваемости вирусом в татарстанском автограде составляет 2 283,9 случая на 100 тысяч человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на понедельник, 21 февраля, показатель заболеваемости коронавирусом в Набережных Челнах составляет 2 283,9 случая на 100 тысяч человек населения. За минувшую неделю в городе выявили 3 129 случаев заражения, что в 1,5 раза больше, чем неделей ранее, заявил в ходе еженедельного совещания главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизяр Бариев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в свою очередь, отметил, что отмена системы QR-кодов в Татарстане - не повод расслабляться. Местным жителям по-прежнему нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а в школах и детсадах важно продолжать проводить утренние фильтры.

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