Отмена системы QR-кодов в Татарстане касается и торговых центров

Несмотря на это, люди по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд торговых центров Казани заявил, что с понедельника, 21 февраля, пускает посетителей без QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Несмотря на это, люди по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, сертификаты о вакцинации больше не нужны и для проезда в общественном транспорте Татарстана.