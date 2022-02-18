С 21 февраля в Татарстане отменили систему QR-кодов

Непривитые граждане вновь смогут ходить в кафе, боулинги и компьютерные клубы, а также ездить на общественном транспорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 21 февраля, в Татарстане будет ослаблен ряд коронавирусных ограничений. В частности, отменят систему QR-кодов о вакцинации. Непривитые граждане смогут вновь ездить на общественном транспорте, а также ходить в кафе, рестораны, кино, театры, боулинги и компьютерные клубы. К такому решению, проанализировав эпидситуацию и учтя особенности течения штамма "омикрон", пришли власти республики.

Вместе с тем, возобновится действие проездных граждан старше 60 лет, а объекты розничной торговли смогут работать по ночам.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 87 850 зараженных COVID-19 человек, в том числе 3,6 тысячи - за минувшие сутки. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости увеличился в 2,6 раза. В 84% случаев выявляется "омикрон", в 16% – "дельта".

Вместе с тем, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе снизился на 32%, хотя эпидпорог по-прежнему превышен на 58%. За последнюю неделю было выявлено два случая заболевания.

Напомним, система QR-кодов в общественных местах начала действовать в Татарстане 11 октября 2021 года. В автобусы, трамваи, троллейбусы и метро пассажиров без сертификатов о вакцинации не впускали с 22 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за системы QR-кодов перевозчики Казани в январе недосчитались 150 миллионов рублей

Они просят власти Татарстана ввести ежемесячную компенсацию убытков, которые они терпят с 1 января (подробности)

После введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана ситуация с ковидом улучшилась, но ненадолго

«Комсомольская правда - Казань» разбиралась, как сейчас в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро проверяют привиты ли пассажиры, и помогли ли республике подобные антиковидные меры в борьбе с вирусом (подробности)