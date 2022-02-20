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Здоровье20 февраля 2022 9:29

В Татарстане еще 3 272 человека заболели COVID-19

В том числе вирусом заразились 316 детей
Инзиля ШАКИРОВА
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С начала пандемии в регионе выявили 94 585 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 94 585 случаев COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 272 татарстанцев, в том числе 316 детей. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (991 человек), Набережных Челнов (406), Нижнекамского (283) и Альметьевского (188) районов. Госпитализация потребовалась 241 больному, сообщает в воскресенье, 20 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии в регионе выявили 94 585 случаев COVID-19. По последним данным, 61 350 человек выздоровели, 1 688 - скончались.

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При этом глава региона напомнил, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию вторым компонентом (подробности)