В Татарстане еще 3 272 человека заболели COVID-19

С начала пандемии в регионе выявили 94 585 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 272 татарстанцев, в том числе 316 детей. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (991 человек), Набережных Челнов (406), Нижнекамского (283) и Альметьевского (188) районов. Госпитализация потребовалась 241 больному, сообщает в воскресенье, 20 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии в регионе выявили 94 585 случаев COVID-19. По последним данным, 61 350 человек выздоровели, 1 688 - скончались.

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При этом глава региона напомнил, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию вторым компонентом (подробности)