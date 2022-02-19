Минниханов о COVID-19 в Татарстане: Наметилась тенденция к стабилизации

Минниханов также прокомментировал частичную отмету системы QR-кодов в Татарстане. Фото: president.tatarstan.ru

За последнюю неделю в Татарстане наблюдается тенденция снижения количества заболевающих COVID-19, отметил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства. При этом он подчеркнул, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию вторым компонентом.

- Уже 1 миллион 908 тысяч 523 человека привиты второй вакциной. Работа идет в штатном режиме, - отметил глава региона.

По его словам, в республике также привиты 1803 подростка. Вакцинация школьников осуществляется строго с письменного согласия родителей.

Минниханов также прокомментировал частичную отмету системы QR-кодов в Татарстане.

- С 21 февраля мы снимаем ограничения по доступу на объекты розничной торговли, общепита и транспорта для всех категорий граждан, несовершеннолетних, а также ограничения на ночную торговлю, оказание услуг бань и саун в ночное время, ограничения по загрузке гостиниц, - отметил Минниханов.

При этом президент Татарстана также напомнил о важности носить средства индивидуальной защиты - маски в общественных места и на транспорте и соблюдать социальную дистанцию. Для граждан в возрасте 60+ сохраняется, если они не вакцинированы и не переболели в последние 6 месяцев.

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