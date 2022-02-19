Глава исполкома Нижнекамского района вышел на уборку снега

В комментариях главу поддержали и написали множество положительных слов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамиль Муллин, глава исполкома Нижнекамского района, вместе с коллегами вышел на уборку снега. Видео с зимнего субботника появилось в его Instagram-аккаунте.

- С коллегами с утра провели отличную разминку! Заряд бодрости на весь день, - сказано в подписи к публикации в социальной сети.

В комментариях главу поддержали, под видео появились такие комментарии:

"Это не руководитель, это лидер, который всех за собой ведёт";

"Отличный пример. Как говорится: хочешь изменить мир, начни с себя! Гордимся и восхищаемся!";

"Вот пример! Какие молодцы, зарядка и свежий воздух, это всегда хорошо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане ожидаются метель и понижение температуры до -6 градусов

Местами на дорогах прогнозируются гололед и снежная каша (подробности)