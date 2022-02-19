Глава исполкома Нижнекамского района вышел на уборку снега

В комментариях главу поддержали и написали множество положительных слов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рамиль Муллин, глава исполкома Нижнекамского района, вместе с коллегами вышел на уборку снега. Видео с зимнего субботника появилось в его Instagram-аккаунте.
- С коллегами с утра провели отличную разминку! Заряд бодрости на весь день, - сказано в подписи к публикации в социальной сети.
В комментариях главу поддержали, под видео появились такие комментарии:
"Это не руководитель, это лидер, который всех за собой ведёт";
"Отличный пример. Как говорится: хочешь изменить мир, начни с себя! Гордимся и восхищаемся!";
"Вот пример! Какие молодцы, зарядка и свежий воздух, это всегда хорошо".
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