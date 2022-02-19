В Татарстане ожидаются метель и понижение температуры до -6 градусов

Днем температура воздуха составит +2 градуса.
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
В воскресенье, 21 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода, местами мокрый снег и метель. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, а днем от -2 до +2 градусов. При этом на дорогах ожидается гололед и снежная каша, сообщает Гидрометцентр республики.
Водителям рекомендуют быть более внимательными и следить за дорогой при движении, особенно за чертой города.
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