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Общество19 февраля 2022 11:37

В Татарстане ожидаются метель и понижение температуры до -6 градусов

Местами на дорогах прогнозируются гололед и снежная каша
Инзиля ШАКИРОВА
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Днем температура воздуха составит +2 градуса.

Днем температура воздуха составит +2 градуса.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В воскресенье, 21 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода, местами мокрый снег и метель. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, а днем от -2 до +2 градусов. При этом на дорогах ожидается гололед и снежная каша, сообщает Гидрометцентр республики.

Водителям рекомендуют быть более внимательными и следить за дорогой при движении, особенно за чертой города.

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