В Татарстане на этих выходных ожидается потепление до +2

Также нужно быть готовыми и к сильному снегопаду с метелью. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 18 февраля, в республике ожидается сильный южный ветер – ночью с порывами до 17 м/с, а днем до 21 м/с, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- Регион будет располагаться в передней части ложбины обширного атлантического циклона, перемещающегося по северным широтам, - объяснили причину ненастья в управлении.

При этом морозов ждать не стоит. Так, ночью столбики термометров не опустятся ниже отметки «-9», только на востоке при прояснениях дело может дойти до -14, днем же температура воздуха будет в пределах от 0 до -5.

Что же касается погоды на субботу и воскресенье – 19 и 20 февраля, то она в Татарстане будет формироваться под влиянием перемещающихся с запада на восток атмосферных фронтов. В республику начнет поступать теплый и влажный воздух. Поэтому прогнозируется сильные осадки - снег, в том числе и мокрый, а также метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер с порывами до 20 м/с. На дорогах будут снежные заносы, снежная каша, а местами гололедица. Зато потеплеет – днем от -4 до +2.