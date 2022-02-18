Минобразования Татарстана разрешило детям учиться в школах по субботам

Очные уроки не состоятся только в 12 классах из 10 школ - дети там все еще находятся на разобщении из-за гриппа и ОРВИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 19 февраля, школьники Татарстана сядут за парты. На этой неделе уроки для них будут идти в привычном режиме – непосредственно в классах, сообщили в Минобразования республики.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом дети в регионе перестали посещать занятия по субботам. Вместо этого для ребят проводили мероприятия на свежем воздухе, в том числе и спортивные на территории образовательных учреждений. А в это время в школах проводились генеральные уборки и обеззараживание помещений.

Отметим, что несмотря на разрешение учиться в эту субботу очные уроки не состоятся для детей из 12 классов 10 школ Тукаевского, Менделеевского, Пестречинского , Спасского и Лаишевского районов, а также Нижнекамска и Казани дети. Они по-прежнему будут находиться разобщении из-за гриппа и ОРВИ .