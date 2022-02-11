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Общество11 февраля 2022 9:13

Минобразования Татарстана рекомендовало всем школам проводить занятия по субботам на свежем воздухе

Детей отправляют из классов на улицу уже третью неделю подряд
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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За выходные в школах проводятся генеральные уборки и обеззараживание.

За выходные в школах проводятся генеральные уборки и обеззараживание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ в республике Минобразования Татарстана рекомендовало отправлять каждую субботу школьников из классов на улицу, опять же если позволит погода, где с ними будут проводить спортивные и культурно-познавательные акции. При этом каждое учреждение в праве само выбирать формат занятости детей.

- За выходные в школах проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп, - поясняют рекомендацию в Минобразования Татарстана.

Отметим, что на улицу из школ учеников выводят уже третью субботу подряд. Тем временем из-за заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в республике на разобщении находятся классы в 96 школах. Хотя почти сутки назад речь шла о 143 образовательных учреждениях. Десткие сады пока работают в обычном формате, кроме одного – в Мензелинском районе. Из-за разобщения воспитанников его полностью закрыли.

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