В Татарстане поджигателя приюта для собак приговорили к 10 годам колонии

Тогда в огне едва не погибли два человека. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

К 10 годам колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на 1 год приговорили 36-летнего мужчину за поджог приюта для собак в Рыбно-Слободском районе. Его признали виновным по двум уголовным статьям: «покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом» и «умышленное уничтожение и повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога», сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Свою вину подсудимый признал, но лишь частично, - отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что 26 сентября мужчина, будучи нетрезв, пришел к приюту для собак. В его бытовке он увидел свою сожительницу и местного работника. Злоумышленник приревновал женщину. Он запер дверь бытовки, разбил окно, плеснул внутрь горючую жидкость и поджег.

Когда все заполыхало, первым через окно выбрался работник, уже снаружи он открыл дверь и спас находящуюся в бытовке женщину. В результате оба они получили ожоги. Также во время пожара удалось спасти 130 собак. Бытовка и другое имущество было полностью уничтожено огнем. Хозяйка приюта оценила ущерб от этого пожара более чем в 100 тысяч рублей.