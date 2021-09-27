В Татарстане женщина, спасая из нелегального приюта 130 собак, получила ожоги

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Вечером 26 сентября в Рыбно-Слободском районе на 887 километре трассы М-7, на территории нелегального приюта для собак произошел пожар. Горела будка с рабочим инвентарем на площади 15 квадратных метров. Сообщает МЧС Татарстана.

Пока пожарные ехали, сотрудники приюта самостоятельно вывели в безопасное место 130 собак. Ни одно из животных не пострадало. При этом спасавшая их женщина получила ожоги рук и лица (на площади 4%). От госпитализации она отказалась.

- Причина пожара устанавливается, - отметили в МЧС Татарстана.