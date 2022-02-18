В 2021 году в Татарстане выявили 67 нарушений, касающихся начисления квартплаты

За год жители республики направили в Госжилинспекцию более трех тысяч жалоб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Госжилинспекцию Татарстана поступило более трех тысяч обращений от недовольных счетами за квартплату граждан. Специалисты провели более тысячи проверок и выявили 67 нарушений. Собственникам квартир был сделан перерасчет на общую сумму в 6,2 миллиона рублей, заявил начальник ведомства Сергей Крайнов.

С начала текущего года жители республики активно жалуются на начисления платы за тепло. На данный момент проведена 51 проверка, грубых нарушений не выявлено.

Напомним, в Набережных Челнах после возмущения горожан переплату за отопление вернут жильцам 29 домов.